Borusse hilft seinem Jugendverein : Jantschke bezahlt Nachwuchstrainer-Gehälter bei Borea Dresden

Mönchengladbach Tony Jantschke und Köln-Profi Toni Leistner unterstützen gemeinsam ihren Jugendverein SC Borea Dresden. Borussias Verteidiger hat nun die Aufwandsentschädigungen für 36 Nachwuchstrainer bezahlt.

Die Borussen haben in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen, dass gerade in der aktuellen Phase der Begriff der Solidarität im Klub besonders groß geschrieben wird. Gladbach war die erste Mannschaft im Profi-Fußball, die sich dazu entschlossen hat, auf Teile des Gehalts zu verzichten. Neben dieser gab es mehrere Aktionen, an denen sich die Borussen beteiligt haben, und nun leistet auch Tony Jantschke noch große Hilfe für seinen Jugendverein aus der Heimat in Sachsen.