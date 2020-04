Borussias Trainer äußerte sich bei Sky : Darum mag Marco Rose Geisterspiele nicht

Mönchengladbach Erstmals seit dem Geisterderby gegen den 1. FC Köln am 11. März äußerte sich Borussias Trainer Marco Rose öffentlich. Er sagte beim Sender „Sky“, was für ihn das größte Problem bei Geisterspielen ist, welche Vorsorgemaßnahmen Borussia beim Training trifft und worauf es ankommen wird, wenn die Saison wie erhofft fortgesetzt wird.

Marco Rose weiß, dass Geisterspiele notwendig sind für den Fußball, dass es keine Alternative geben wird, wenn die Saison fortgesetzt werden soll. Trotzdem mag er die Spiele ohne Zuschauer nicht. „Das Wichtigste für uns alle sind unsere Fans. Spiele ohne Fans bedeuten für uns einen großen Verlust. Die Fans pushen uns im Stadion, sie können mit ihrem Support Ergebnisse beeinflussen“, sagte Borussias Trainer am Sonntag in der Sky-Sendung „Wontorra – Allein zu Haus“. Es war Roses erster öffentlicher Auftritt seit dem Geisterderby seines Teams gegen den 1. FC Köln (2:1) am 11. März.