Borussias User-Noten : Pluspunkte für Kramer und Laimer – Thuram wird abgestraft

Mönchengladbach Borussias Trainer Adi Hütter fand, dass das 1:1 gegen Hoffenheim ein „kleiner Schritt in die richtige Richtung war“. Das untermauern auch die Noten zum Spiel. Unsere User honorieren den Einsatz zweier Langzeitverletzter und lassen kein gutes Haar an Marcus Thuram.

Das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim war kein leicht zu bewertendes Spiel. Wie sehr zieht der späte Ausgleich die Noten runter? Wie schwach war die zweite Hälfte wirklich? Wie sehr ist zu berücksichtigen, dass zwei Spieler erstmals seit langer Zeit über 90 Minuten auf dem Platz standen? Heraus kam am Ende bei unserer Redaktion ein sehr ordentlicher Notenschnitt für die Borussen von 2,93, aufgerundet ergibt das eine glatte 3. Die Leserinnen und Leser sahen neun der elf Profis etwas schlechter und zwei besser – was einen Schnitt von 3,25 ergab, also eine 3-.