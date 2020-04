Klare Worte des Trainers : Rose will mit Borussia „größtmöglich denken“

Rose will mit Borussia „größtmöglich denken“

Mönchengladbach Auch in der Corona-Krise bleibt Erfolg das Leitmotiv für Borussias Trainer Marco Rose. Den will er mit Gladbach haben. „Das sind wir der Tradition schuldig, dem Verein und den Fans“, sagt der 43-Jährige.

Erfolg ist das wesentliche Leitmotiv für Marco Rose. Davon weicht er nicht ab, auch nicht wegen Corona. Das stellte Borussias Trainer bei seinem ersten Auftritt seit dem 11. März, als er sich nach dem Derby gegen Köln vorerst aus der Öffentlichkeit zurück zog, klar. Und er will immer den maximal möglichen Erfolg, auch in Gladbach. „Mir ist wichtig, dass wir bei Borussia Mönchengladbach größtmöglich denken. Das sind wir der Tradition schuldig, dem Verein und den Fans“, sagte Rose in der Talksendung „Wontorra - Allein zu Haus“ bei Sky.