Raffael hatte eine gute Vorbereitung bei Borussia auf die Saison 2018/19. „Ich bin so fit wie nie“, befand der Brasilianer. Er schoss einen Dreierpack im Pokal beim BSC Hastedt und lieferte beim 2:0-Sieg zum Ligastart gegen Bayer Leverkusen einen Assist. Im Testspiel gegen Bochum am 6. September kamen die Wadenprobleme aus der Vorsaison zurück, er fiel wochenlang aus und kehrte im Pokalspiel am 31. Oktober gegen Leverkusen zurück in den Kader. Insgesamt kam Raffael in der Saison auf 13 Einsätze, er erzielt zwei Tore. Eines davon brachte am 13. April 2019 den 1:0-Sieg in Hannover. Es sollte Raffaels letztes Tor für Gladbach sein.