Transfer offiziell bestätigt : Nathan Ngoumou wechselt von Toulouse nach Gladbach

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach verpflichtet Nathan Ngoumou vom FC Toulouse. Das hat der Klub am Dienstag verkündet. Der Wechsel Ngoumous nach Gladbach hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet. Der Franzose ist der dritte Sommer-Zugang.

Borussia Mönchengladbach hat Nathan Ngoumou vom französischen Erstligisten FC Toulouse verpflichtet. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der Franzose hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und erhält das Trikot mit der Nummer 19. Dieses hat er sich im Fanshop vor seiner offiziellen Vorstellung gleich selbst beflockt, das zeigt das Video, mit dem Borussia den Transfer des 22-Jährigen verkündete. Anschließend ging es für Ngoumou in den Borussia-Park, wo er künftig die Gladbach-Fans begeistern soll.

Für den FC Toulouse hat Ngoumou bislang 59 Pflichtspiele bestritten, in denen er elf Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.Im Februar debütierte Ngoumou für die U19-Auswahl Frankreichs, im vergangenen November dann für die U21, für die er mittlerweile sieben Länderspiele bestritten hat. Bei Borussia wird er nun die Möglichkeit erhalten, weiter auf sich aufmerksam zu machen. Schon im Heimspiel gegen Mainz 05 am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) könnte Ngoumou erstmals zum Kader gehören, die Borussen starten am Mittwoch (15.45 Uhr) mit einer öffentlichen Einheit in die neue Trainingswoche.