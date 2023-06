Seychellen, Kroatien, Manchester So verbringen die Borussia-Profis derzeit ihren Urlaub

In Manchester hält sich gerade Julian Weigl auf. Nach einem Abstecher nach Ibiza ist er mit seiner Frau Sarah Richmond zu der Familie von Manuel Akanji gereist. Akanji und Weigl kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund, Akanji wird am Samstag in Istanbul die Chance haben, mit Manchester City erstmals die Königsklasse zu gewinnen. Zunächst nach Zürich hat es Patrick Herrmann verschlagen. Dort verbrachte der Ur-Borusse einige Tage mit seiner Frau und Freunden, am Mittwoch war das Paar auf einer Hochzeit in der Nähe von Heidelberg. Nicht weit von dort entfernt hält sich Tobias Sippel derzeit auf, Borussias Nummer drei nutzt die ersten Tage nach der Saison für einen Abstecher in seine Heimat Bad Dürkheim.