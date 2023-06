Neuer Sportdirektor in Gladbach Verkündung der Schmadtke-Verpflichtung steht bevor

In den vergangenen drei Jahren leitete Schmadtke erfolgreich die die Scouting-Abteilung, Kostenpflichtiger Inhalt der schnelle Verteidiger Micky van de Ven wurde in dieser Zeit sein „Königstransfer“, so nennt es die Wolfsburger Allgemeine. Der Verteidiger war 2021 für für 3,5 Millionen Euro vom holländischen Zweitligisten FC Volendam zu den Niedersachsen gekommen und hat seinen Marktwert seitdem auf 40 Millionen Euro steigern können. In Schmadtkes Amtszeit fallen zudem beispielsweise die Verpflichtungen von Angreifer Jonas Wind und der Nmecha-Brüder Lukas und Felix von Manchester City.