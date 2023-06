Was Sie bei uns erwartet Der Borussia-Sommer mit dem „Fohlenfutter“

Auch in der Fußball-Bundesliga gibt es vier Jahreszeiten: Hinrunde, Winter-Transferperiode, Rückrunde, Sommer-Transferperiode. Die letzte ist nun angebrochen, eine der spannendsten überhaupt, obwohl sie so lang ist und die wenigsten Spiele anstehen. Doch in diesen Wochen und Monaten wird zuerst aufgearbeitet, was war, und dann die Basis gelegt für das, was kommen soll. Das ist bei Borussia Mönchengladbach – mal wieder – hochspannend.