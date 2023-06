Scouting und Talententwicklung Wie Virkus die weiteren Umstrukturierungen bei Borussia erklärt

So wird die Stelle des bisherigen Abteilungsleiters Scouting Mario Vossen neu definiert. Als „Head of Recruitment/Transfermanagement“ soll er laut Virkus „noch mehr in die Abwicklung der Transfers“ eingebunden werden. „Durch gezieltes Arbeiten in unserem Netzwerk versprechen wir uns so, zu noch schnelleren Entscheidungen zu kommen“, sagte Virkus. Beide, Virkus und Vossen, waren bereits in den vergangenen Wochen häufig als Duo in den Stadien unterwegs, um Ausschau nach neuen Spielern zu halten.