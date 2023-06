Virkus erklärt So viel Seoane-Fußball steckt schon in Gladbach

Borussia hat am Dienstagnachmittag zum Rundumschlag angesetzt und neben der Installation des neuen Sportdirektors Nils Schmadtke auch gleich das neue Trainerteam präsentiert: Gerardo Seoane soll in den kommenden drei Jahren Borussia wieder in höhere Tabellengefilde führen, der Schweizer bringt Patrick Schnarwiler (Co-Trainer) und Nicolas Dyon (Athletiktrainer) mit nach Gladbach. Damit hat Roland Virkus, Geschäftsführer Sport, wesentliche Personalentscheidungen getroffen auf dem Weg, den Klub im sportlichen Bereich ganz neu aufzustellen.