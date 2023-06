Mannschaftsteile im Fokus Was Borussia auf der Außenverteidiger-Position noch gut tun würde

Ein wenig erinnerte die Szene, in der Luca Netz gegen den FC Augsburg sein erstes Bundesligator für Borussia erzielte, an den Angriff zum 4:1 beim 5:2-Heimerfolg der Gladbacher gegen den 1. FC Köln. In beiden Fällen wurde Jonas Hofmann auf halbrechter Position freigespielt, der uneigennützig in die Mitte ablegte, wo Borussias linker Verteidiger in Mittelstürmer-Position vollstreckte: Gegen Köln war es Ramy Bensebaini, gegen Augsburg eben Netz. Letzterer wird nun den Job von Ersterem, der Borussia nach vier Jahren verlässt und künftig für den BVB spielt, übernehmen. Doch was passiert noch auf Gladbachs Außenpositionen?