Borussia Mönchengladbach Gerardo Seoane ist neuer Cheftrainer - Nils Schmadtke wird Sportdirektor

2010 beendete er nach einem Schien- und Wadenbeinbruch seine Karriere, 2013 begann er beim FC Luzern seine Trainerlaufbahn. Nach Stationen in der U18 und U21 wurde er im Januar 2018 Cheftrainer des Schweizer Erstligisten und führte den Klub, bei dem ein gewisser Jonas Omlin im Tor stand, vom vorletzten noch auf den dritten Platz. Im Sommer 2018 wechselte Seoane zum BSC Young Boys Bern und wurde dreimal in Folge Schweizer Meister, ehe er 2021 Bayer Leverkusen übernahm und in der ersten Bundesliga-Saison Dritter wurde. Nach dem achten Spieltag der soeben beendeten Saison kam jedoch das Aus für den Trainer in Leverkusen.