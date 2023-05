Fehlerfestival gegen Gladbach Bayer stellt sich selbst ein Bein

Ganz so einfach ist es aber mit Blick auf die Personallage dann doch nicht. Hincapie erwartet eine längere Sperre, Demirbay sah die fünfte Gelbe Karte gegen Gladbach. Dazu sind Robert Andrich, Odilon Kossounou, Karim Bellarabi und Patrik Schick verletzungsbedingt kein Thema. Also wird es das in den vergangenen Wochen ohnehin überspielt wirkende Personal um Moussa Diaby, Jeremie Frimpong und Florian Wirtz im Ruhrgebiet richten müssen. „Wir wollten auf einen internationalen Platz. Das sind wir jetzt und das ist das Positive an dem Spieltag: Wir haben es selbst in der Hand“, sagte Rolfes. „Die Sperren sind natürlich nicht gut, keine Frage. Piero war in den vergangenen Wochen ein guter Spieler. Das war ein klares Foul und die Karte ist vertretbar. Jetzt müssen eben andere Spieler rein und zu 100 Prozent körperlich und mental bereit sein.“