Alonso gibt Treuebekenntnis zu Bayer ab So will Leverkusen ins Finale der Europa League einziehen

Wenn am Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der BayArena der Ball rollt, geht es für Leverkusen um alles oder nichts. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso muss das 0:1 aus dem Hinspiel bei der AS Rom wettmachen, um das Finale der Europa League zu erreichen. Ein Sieg ist also Pflicht, im Idealfall mit zwei Toren Unterschied, um einem Elfmeter-Krimi zu entgehen. Doch auch der wäre dem Werksklub vermutlich recht, wenn er – wie in der Zwischenrunde gegen die AS Monaco – zum Erfolg führt.