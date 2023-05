Europa League AS Rom beendet Bayers Titel-Träume

Die Fans von Bayer 04 hatten ihr Bestmögliches getan. Schon Stunden vor dem Anpfiff besangen sie ihren Werksklub in der Fußgängerzone des Leverkusener Stadtteils Opladen und machten sich im Anschluss mit Tausenden in Richtung BayArena auf, um der Mannschaft einen – mit viel Pyrotechnik unterstützten - unvergesslichen Empfang zu bereiten. Was folgte, war eine groß angelegte Choreo, die das halbe Stadion umfasste. Das Motto: „Let’s reach for the stars.“ Das Ziel: Die Mannschaft gegen die AS Rom ins erste europäische Endspiel seit 2002 zu treiben. Finalwürdig.