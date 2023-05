Dienstältester Bayer-Profi Bellarabi verlässt den Werksklub im Sommer

„Es war eine wirklich unglaubliche Zeit für mich. Ich habe großartige Dinge erlebt und fantastische Spiele bestritten für diesen Verein. Bayer 04 ist mir so ans Herz gewachsen, dass mir dieser wohlüberlegte Schritt dennoch sehr, sehr wehtut“, wird der aktuell verletzte Profi in der Klubmitteilung zitiert. Für Bayer erzielte er in 290 Einsätzen 57 Tore und bereitete 66 weitere vor. Nur 13 Profis trugen häufiger das Trikot der Leverkusener.