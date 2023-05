Szenarien für das Saisonfinale Bayers bester Weg führt über Rom

Sollte der Titel auf europäischer Bühne jedoch verpasst werden, kommt es für Bayer aber in jedem Fall auf das Abschneiden in der Liga an – und darauf, welche Mannschaft im Finale in Berlin am 3. Juni den DFB-Pokal gewinnt. Die Europa League hätte Bayer bei einem eigenen sechsten Platz in der Abschlusstabelle sicher, sofern Leipzig gegen Frankfurt triumphiert. Sollten sich derweil die Hessen den Pokal schnappen, würde Bayer bei Erreichen des sechsten Platzes kommende Saison zum ersten Mal an der Conference League teilnehmen.