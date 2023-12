23 Spiele unbesiegt Bayers Lauf ist ein Teamprojekt

Zwei Spiele trennen die Werkself noch von der Winterpause: am Sonntag gegen Frankfurt und am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Bochum. Sollte das Team bereits gegen die Hessen gewinnen, stünde unabhängig vom Ausgang des Top-Spiels zwischen Bayern und Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr) fest, dass es als Tabellenerster überwintert. Von einem „psychologischen Vorteil“ will Alonso aber nichts wissen. „Wir dürfen nicht so oft auf die Tabelle schauen. Im Winter bekommen wir keine Medaillen und keine Trophäen. Unsere Arbeit ist, dass wir uns gut vorbereiten, um am Sonntag so spielen zu können, wie wir uns das vorstellen.“