Bayer überzeugt mit jeder Startelf Fürchtet euch nicht!

Info

Plan in Augsburg (13.1., 15.30 Uhr), in Leipzig (20.1., 18.30 Uhr), gegen Gladbach (27.1., 18.30 Uhr), in Darmstadt (3.2., 15.30 Uhr), gegen München (10.2., 18.30 Uhr), in Heidenheim (17.2., 15.30 Uhr), gegen Mainz (23. Februar, 20.30 Uhr), in Köln (3.3., 15.30 Uhr), gegen Wolfsburg (10.3., 19.30 Uhr), in Freiburg (17.3., 15.30 Uhr)