Nach DFL-Beschluss Bayer-Coach Xabi Alonso plädiert für Investoren

Am Sonntag wird die BayArena ausverkauft sein. Die Serie der Werkself, die nach wie vor die letzte noch ungeschlagene Mannschaft aus den Top-Ligen Europas ist, elektrisiert das Umfeld und längst auch den Rest der Liga. Am Donnerstag vollendeten die Rheinländer mit dem 5:1 gegen den Molde FK eine perfekte Gruppenphase in der Europa League. Frankfurt hingegen musste sich in der Conference League beim FC Aberdeen geschlagen geben. Alonso interessiert das 0:2 allerdings nicht. Er erwartet die Hessen in der Version, die in der Vorwoche den Rekordmeister aus München mit 5:1 düpiert hat. „Wir sind bereit für ein Topspiel mit hohem Tempo, hoher Energie und hoher Intensität“, sagte der 42-Jährige. „Sie spielen sehr dynamisch und haben eine gute Struktur im Team. Die Position in der Tabelle ist egal, für mich sind sie eine der besten Mannschaften der Bundesliga.“