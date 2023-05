Grimaldo ist erst der Anfang Bayer leitet Umbruch bei der Werkself ein

Grimaldo ist als Außenverteidiger mit ausgeprägtem Vorwärtsdrang bestens im Dreierketten-System von Trainer Xabi Alonso aufgehoben. Der Coach hat zudem eine wichtige Rolle bei dem Transfer gespielt. „Xabi hat die ganze Zeit über Kontakt zu mir gehalten. Das war unter anderem ausschlaggebend für meine Entscheidung“, sagte Grimaldo in Bayers Klub-TV. „Er hat großes Interesse an mir gezeigt und hat mir von seinen Vorstellungen in Leverkusen erzählt, über das Projekt und die Idee, die der Klub verfolgt.“ Diese Gespräche seien für ihn „sehr entscheidend“ gewesen. Die Aussagen bestätigen, dass es sich um einen Wunschspieler von Alonso handelt – und die Statistik belegt seine Qualität. In 31 Ligaspielen gelangen ihm diese Saison vier Tore und zehn Vorlagen. Auch in der Champions League wusste Grimaldo mit zwei Treffern und fünf Assists in zehn Einsätzen zu überzeugen.