Nach und Rom und vor Stuttgart Bayer schwankt zwischen Frust und Trotz

Es kam anders. Die beiden gut herausgespielten Gelegenheiten blieben ungenutzt und es entwickelte sich ein von Taktik, Vorsicht und möglichst ausgedehnter Spielkontrolle geprägtes Halbfinal-Hinspiel. Um in das Finale der Europa League einzuziehen, braucht Bayer am kommenden Donnerstag also unbedingt einen Sieg. Die Verantwortung dafür trägt Edoardo Bove, der die von José Mourinho trainierten Römer nach etwas mehr als einer Stunde per Abstauber in Führung brachte.