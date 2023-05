Bayers bitterer Abend in Rom Leistungsträger Andrich droht lange Pause

Am Tag nach der 0:1-Niederlage bei der AS Rom bestätigte Trainer Xabi Alonso die Befürchtungen, dass Andrich längerfristig ausfallen könnte – sogar bis weit über das Saisonende hinaus. „Es besteht die Gefahr, dass er eine ernsthafte Verletzung hat. Wir sind glücklich, wenn es nicht so ist, aber es gibt diese Sorge gerade“, sagte der Spanier. Andrich fliege am Freitag zurück nach Leverkusen, um sich untersuchen zu lassen. Der Rest der Mannschaft bleibt bis Samstag in Rom, wo auch das Abschlusstraining vor dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) stattfinden soll. Am Samstagmittag fliegt die Mannschaft ins Schwabenland.