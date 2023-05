Linksverteidiger kommt Bayer verpflichtet Grimaldo bis 2027

Was sich am Sonntag kurz nach dem 1:1 der Werkself in der Liga beim VfB Stuttgart angedeutet hatte, ist seit Montagvormittag nun offiziell: Ab Sommer steht in Alejandro Grimaldo ein neuer Linksverteidiger bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Der 27-jährige Spanier wechselt ablösefrei vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon unters Bayer-Kreuz. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2027.