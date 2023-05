Fünf Spiele ohne Sieg Bayer muss sich gegen den Trend stemmen

So bleibt vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (19.30 Uhr/Dazn) nur der Verdacht, dass Leverkusen auf der Zielgeraden der Saison die Puste ausgeht. Denn das 0:0 gegen Rom ist nicht nufr bitter durch sein Zustandekommen, es bestätigt auch einen beunruhigenden Trend. Seit dem 2:0 gegen Leipzig wartet die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auf einen Sieg. Zudem gelangen Bayer in den fünf Partien seit dem Erfolg gegen den Pokalfinalisten nur zwei Tore – beim 1:2 gegen Köln sowie dem 1:1 in Stuttgart. Ansonsten gab es noch das 0:1 in Rom sowie die beiden Nullnummern bei Union Berlin und zuletzt am Donnerstag im Rückspiel gegen die Italiener.