Bundesliga 22/23 Bayer 04 - Gladbach: die Werkself nach Noten

Piero Hincapie

Spielte einen überragenden Schnittstellenpass vor Amine Adlis 1:0 (15.) und machte eigentlich ein solides Spiel. Eigentlich, weil er seinem Team mit dem brutalen Foul an Julian Weigl in der Nachspielzeit, das sofort mit Rot geahndet wurde, einen Bärendienst erwies. Für den Ecuadorianer war es der bereits dritte Platzverweis in der laufenden Spielzeit. Eine längere Sperre ist erwartbar.

Note: 6