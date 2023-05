Euro-Aus für Bayer 04 Gut, dass sich Alonso das Jammern verkneift

Xabi Alonso verarbeitete das bittere Euro-Aus auf seine Weise. Der Spanier wolle „nicht weinen“, gratulierte der AS Rom zum Finaleinzug und wünschte ihr und seinem ehemaligen Trainer aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid viel Erfolg für das Endspiel am 31. Mai in Budapest. Mit diesen Aussagen war Alonso einmal mehr vielen Kollegen einen Schritt voraus. Denn Klasse und Stil zeigten an diesem Abend in der BayArena wahrlich nicht alle Beteiligten. Und es hat eben immer einen Nebengeschmack, wenn der Unterlegene die Spielweise des Siegers anprangert.