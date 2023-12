Schick mit Hattrick Leverkusen zerlegt Bochum und geht ungeschlagen in die Winterpause

Schick war nach Traumpass von Florian Wirtz durch, Riemann lief raus, warf sich ihm entgegen und zog die Hand zwar noch zurück, erwischte den Stürmer aber dennoch. Der trat selbst an und verwandelte sicher (30.). Kaum zwei Minuten später legte der Tscheche per Direktabnahme das 2:0 nach kongenialer Hereingabe von Frimpong nach – ein Doppelschlag, der Bochum in die Knie zwang. Leverkusen war jetzt Herr der Lage, verpasste aber durch Frimpong (34.), Hofmann (42.) und Alejandro Grimaldo (43.) die Vorentscheidung. Das erledigte Schick nach einer Ecke von Grimaldo per Kopfball kurz vor dem Pausenpfiff – Hattrick.