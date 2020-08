Wechsel bei Bayer notwendig : Ohne Aránguiz, dafür mit Bellarabi und Amiri

Abkühlung gefällig? Die Bayer-Profis genehmigen sich beim Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers eine Trinkpause. Auch am Montagabend in Düsseldorf dürfte es wieder warm werden: Es werden 30 Grad erwartet. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz kann für die Partie am Montag gegen Inter Mailand wieder auf zwei zuletzt ausgefallene Spieler setzen: Karim Bellarabi und Nadiem Amiri. Zudem kehrt Kerem Demirbay ins Team zurück. Charles Aránguiz fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Als ängstlicher Mensch ist Peter Bosz nicht bekannt. Um sich – wie er – über Jahrzehnte im Profifußball zu behaupten, Erfolg zu haben, als Spieler und Trainer, ist ein gesundes Selbstvertrauen wohl ohnehin unabdingbar. Entsprechend forsch gibt der Niederländer auch die Marschroute für das Europa-League-Viertelfinale am Montag (21 Uhr; RTL und DAZN) in Düsseldorf gegen Inter Mailand vor: Respekt ja, Angst nein. „Ich fürchte keinen Gegner“, betonte Bosz.

Dabei müssen er und die Werkself im ersten K.o.-Spiel des Blitzturniers, das in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wird, auf Stammkraft Charles Aránguiz verzichten. Der Chilene hatte beim 1:0 gegen die Glasgow Rangers seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb gesehen und fehlt nun gesperrt. „Charly ist ein guter und wichtiger Spieler“, sagte Bosz. „Aber wir bekommen das hin. In der Vergangenheit haben wir gezeigt, dass wir jeden Spieler gut ersetzen können.“ Ein Kandidat ist Kerem Demirbay. Der Mittelfeldmann kehrt nach abgesessener Sperre zurück ins Team.

Wieder bei der Mannschaft sind zudem auch Nadiem Amiri und Karim Bellarabi. Beide nahmen am Sonntag am Abschlusstraining in der Düsseldorfer Arena teil. „Er wird nur im Kader sein, wenn er zu 100 Prozent fit ist“, schränkte Bosz mit Blick auf den zuletzt angeschlagen ausgefallenen Bellarabi ein. Amiri, der wegen eines Corona-Kontakts im privaten Umfeld vom Verein zuletzt vorsorglich in Quarantäne geschickt wurde, wird hingegen sicher zurückkehren. Auch er ist eine Option für das Mittelfeld.