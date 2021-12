Handball : Turnerschaft zeigt zum Jahresschluss ihr bestes Spiel

St. Tönis Das Beste kommt nicht immer, aber eben manchmal zum Schluss. So war es in diesem Jahr beim Handball-Verbandsligsten Turnerschaft St. Tönis, der sich mit einem Kantersieg aus dem Jahr 2021 verabschiedet hat.

Zum Abschluss des Jahres 2021 haben die Herren der Turnerschaft St. Tönis in der Handball-Verbandsliga ihr bestes Saisonspiel absolviert. Gegen die Turnerschaft Lürrip gewann die Mannschaft von Coach Zoran Cutura mit 43:23 (24:8). „Sowohl der Mannschaft als auch dem Trainer, dem Betreuerstab und den Zuschauern hat dieses Spiel einfach Spaß gemacht“, sagte Christian Bruchhaus. Lürrip konnte zwar den ersten Treffer markieren, doch danach zog die Turnerschaft über 8:1 (9. Minute) bis auf 16:3 (19. Minute) auf und davon. „Lürrip hatte von Beginn an keine Chance“, berichtete Bruchhaus. Schon zur Halbzeit führten die Töniser Herren mit 24:8. „Man merkt, dass die Langzeitverletzten so langsam zurückkehren und unserem Coach wieder mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Das kommt natürlich auch dem Versuch, das Spiel sehr schnell zu machen, entgegen“, ergänzte Bruchhaus.