Frauen-Handball : Aus Fabienne Brüggemann wurde Fabienne Liedtke

Fabienne Brüggemann (am Ball) setzt sich energisch durch. Foto: Topel/W. Topel

St. Tönis Die Handballerin der Turnerschaft St. Tönis ist aber immer noch dieselbe und geht weiter auf Torejagd. Sie hat schon einiges erlebt, aber auch noch einiges vor – nicht nur in dieser Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Auch bei den Handballerinnen steht an diesem Wochenende das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres auf dem Programm: Die Turnerschaft St. Tönis will am Sonntagnachmittag in der Nordrheinliga ihre Negativserie gegen den MTV Köln beenden, Oberligist Adler Königshof ist am Samstagabend zu Gast bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade.

„Warum es bei uns nicht rund läuft, das kann man nicht an einer Sache festmachen. Spielerinnen wie Lena Schleupen fehlen uns natürlich; zudem haben wir einen kleinen Kader und es fehlte zuletzt das Quäntchen Glück“, schildert Kreisläuferin Fabienne Liedtke von der Turnerschaft St. Tönis ihre Eindrücke vor dem am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) anstehenden Spiel gegen den MTV Köln. „Aus meiner Sicht müssen wir diese Begegnung gewinnen.“

Die 28-Jährige hat bei der HSG Nettetal erst spät mit dem Handballsport begonnen. 13 Jahre war sie alt, als sie in der C-Jugend der HSG erstmals mit dem Handball in Berührung kam. Sie blieb am Ball, aus der HSG wurde eine Abteilung des TV Lobberich. Im Sommer 2016 wechselte sie zur Turnerschaft St. Tönis. Rene Baude nahm die Kreisläuferin mit nach Tönisvorst. Privat hat sie in diesem Jahr geheiratet – natürlich einen Handballer aus dem Heimatverein TV Lobberich: Aus Fabienne Brüggemann wurde im August durch die Heirat mit Benedikt Liedtke so Fabienne Liedtke. Derzeit bauen beide an ihrem Eigenheim in Nettetal. Beruflich ist die Lehrerin an der Gesamtschule in Kevelaer tätig.

„Unser Ziel sollte die bestmögliche Platzierung in der Nordrheinliga sein, auch um Miriam Heinecke am Ende der Saison würdig zu verabschieden“, sagt Liedtke – und damit will man auch schon im letzten Spiel gegen den MTV Köln beginnen und die Zähler sechs und sieben der laufenden Saison einfahren.