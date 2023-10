Weihnachten 2023 Warum feiern wir den 1 und 2. Weihnachtstag?

Um die Geburt Jesu Christi geht es am am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht mehr. Dieser Weihnachtsfeiertag soll der Reflexion darüber dienen, dass Gott zum Menschen wurde. Zusätzlich ist dieser Weihnachtsfeiertag dem heiligen Stefanus gewidmet, dem ersten Märtyrer der katholischen Geschichte. In Österreich heißt der zweite Weihnachtsfeiertag deshalb auch Stefanitag, in der Schweiz Stephanstag. Anders als in Deutschland, wo auch dieser Weihnachtsfeiertag ein gesetzlicher Feiertag ist, gilt das in der Schweiz nur in einigen Kantonen. Auch anderswo in Europa wird der zweite Weihnachtstag nicht zwangsläufig gefeiert. In Frankreich, beispielsweise, ist der zweite Weihnachtstag kein Feiertag, es muss gearbeitet werden.