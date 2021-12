Handball-Oberliga : TV Oppum punktet abseits des Spielfelds

Krefeld Spitzenreiter Bergischer HC II war für die Grün-Weißen in der Handball-Oberliga zu stark. Die Gastgeber mussten sich mit 27:32 geschlagen geben. Derweil sorgte Adler Königshof für eine Überraschung beim TV Geistenbeck.

„Wir waren heute in der Deckung nicht so giftig und gallig wie in den anderen Spielen“, befand Frederick Küsters, der beim TV Oppum nicht nur als Spielmacher auf dem Feld agiert, sondern auch den Posten des Geschäftsführers innehat. „Gegen den BHC II war heute definitiv mehr drin. Wir ärgern uns schon, dass es uns nicht gelungen ist, gegen eine solche Mannschaft zu punkten.“ Vor allem die individuelle Klasse der Gäste machte den Unterschied. Der ehemalige Bundesligaspieler Kristian Nippes erzielte viele einfache Tore oder setzte in entscheidenden Situationen den Kreisläufer brillant ein. Der Linkshänder erzielte insgesamt neun der 32 Treffer für den BHC II. Am Ende musste sich der TV Oppum mit 27:32 im letzten Spiel des Jahres geschlagen geben.