Frauen-Handball : Verena Wolf wirft Turnerschaft St. Tönis zum Sieg

St. Tönis Erfolgreich verlief das letzte Spiel des Jahres 2021 sowohl für die Frauen der Turnerschaft St. Tönis als auch von Adler Königshof. Während die Töniser Frauen am Sonntagnachmittag zu Hause gegen den MTV Köln zu einem klaren 30:23-Erfolg kamen, landete die Mannschaft von Ingo Häußler am Samstagabend einen 32:22-Kantersieg bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Der dritte Saisonsieg ist unter Dach und Fach. Die Turnerschaft St. Tönis besiegte am Sonntag zu Hause den Tabellenletzten MTV Köln mit 30:23 (15:10). Der ersatzgeschwächte Kader der Gastgeberinnen wurde durch gleich drei A-Jugendliche – Emily Siebenmorgen, Kyara Balve und Johanna Neng – aufgefüllt. Der Heinecke-Truppe gelang ein überzeugender und nie gefährdeter Start-Ziel-Sieg gegen den MTV Köln. Durch den dritten Saisonsieg, bei dem Verena Wolf zehn Treffer erzielte, feierte man einen positiven Jahresabschluss und freut sich am 9. Januar auf das Duell gegen das verlustpunktfreie Team von Treudeutsch Lank.

Ebenfalls mit einem dezimierten Kader musste Ingo Häußler mit seinen Adler-Frauen zum Gastspiel bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade reisen. „Wir haben uns in Halbzeit eins ein wenig schwergetan, jedoch nicht schlecht gespielt. Aber in der Deckung und im Tor haben wir noch nicht den richtigen Zugriff bekommen“, berichtete der Adler-Coach. Mit 2:7 lag man schnell zurück, diesem Rückstand lief man in Halbzeit eins hinterher. Bis zur Pause verkürzte man bis auf 13:15. „In der Kabine haben wir uns vorgenommen noch einmal aufs Tempo zu drücken. Und dies hat die Mannschaft auf eine beeindruckende Art und Weise umgesetzt.“ So wurde der Rückstand nicht nur aufgeholt, sondern in einen klaren 32:22-Auswärtssieg gewandelt.