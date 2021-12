Bundestrainerin im Rudern : Sabine Tschäge als Trainerin des Jahres ausgezeichnet

Krefeld Die Rudertrainerin vom Crefelder Ruderclub führte in diesem Jahr Jonathan Rommelmann und Jason Osborne zur Olympischen Silbermedaille.

(oli) Sabine Tschäge, Trainerin des Crefelder Ruderclubs, die unter anderem die Olympia-Goldmedaillengewinnerin von Rio, Lisa Schmidla, betreut hatte, ist bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Baden-Baden von einer Fachjury als Trainerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die eigentlich für den Nachwuchs zuständige Bundestrainerin im Deutschen Ruderbund hatte im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio die Verantwortung für den Leichtgewichts-Doppelzweier übernommen und den Mainzer Jason Osborne sowie Jonathan Rommelmann vom Crefelder Ruderclub zur Silbermedaille geführt.

Die ehemalige Athletin der Rennrudergemeinschaft Mülheim stieg schon mit 20 Jahren ins Trainergeschäft ein. Nach einem Lehramtsstudium schlug sie den Weg an die Schule aus und wagte den Schritt ins hauptamtliche Trainergeschäft. Beim hessischen Verband wurde sie Landestrainerin, bevor sie 2009 wieder in die Nähe der Heimat als Trainerin beim Crefelder Ruderclub zurückkehrte. Ihr eigentliches Betätigungsfeld ist der Job der Junioren-Bundestrainerin, dennoch sprang Sabine Tschäge für den leichten Doppelzweier als Trainerin ein, als ihr Vorgänger nach Österreich ging.

„Dir ist es wichtig, dass deine Sportler mündige Athleten sind, mit denen du zusammen auf ein Ziel hinarbeitest. Entscheidungen werden bei dir nicht diktiert, sondern fast immer im Team getroffen. Und du schaffst damit ein Umfeld, in dem man als Sportler gerne trainiert und in dem man jederzeit bereit ist 100 Prozent zu geben. Dabei ist es für dich irrelevant, ob für Kinderregatten, im Breitensport oder für Weltmeisterschaften trainiert wird. Du weißt, dass es keine Spitze ohne eine Basis geben kann“, erklärte Jonathan Rommelmann in der Laudatio für seine Trainerin.