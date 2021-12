Handball-Verbandliga : Debakel für Lürrip, Absage für Kaldenkirchen

Handball-Verbandliga Bei St. Tönis ist Lürrip chancenlos und kassierte eine herbe Klatsche. Trainer Tobias Elis sieht für den Klassenerhalt deutliches Steigerungspotenzial. Kaldenkirchen bleibt trotz der Spielabsage Tabellenführer.

Das war eine böse Klatsche zum Jahresabschluss: Die Turnerschaft Lürrip ging bei der Turnerschaft St. Tönis sang- und klanglos unter und verlor auswärts mit 23:43 (8:24). „Das war ein Tag zum Vergessen“, ärgerte sich der Lürriper Trainer Tobias Elis hinterher. Seine Mannschaft kam bereits schlecht in die Partie: Im Angriff wurden unheimlich viele Bälle verworfen, was sogleich mit gegnerischen Tempogegenstößen bestraft wurde. In der Abwehr lief die Turnerschaft zudem ihren Gegenspielern fast ausnahmslos hinterher.