Hallenhockey-Bundesliga : Herren des Crefelder HTC feiern den Klassenerhalt

Jonathan Ehling (rotes Trikot) erzielte an seinem Geburtstag vier Tore. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Krefeld Am vorletzten Spieltag der Hallensaison legten die Herren des Crefelder HTC ein perfektes Wochenende mit Siegen gegen Uhlenhorst Mülheim (8:6) und bei Blau-Weiß Köln (7:3) hin und sicherten sich so vorzeitig den Klassenerhalt in der Hallenhockey-Bundesliga.

Von Nomita Selder

Bereits im Hinspiel in Mülheim bewiesen die Krefelder, dass sie mit den hochklassig besetzten Mülheimern mithalten konnten und mussten sich nur knapp geschlagen geben. Am Freitagabend schlossen sie nahtlos an diese tolle Leistung an. Fundament gegen das Team um 31-Tor-Mann Timm Herzbruch war eine sehr sicheren Defensive um Kapitän Linus Michler und den glänzend aufgelegten Keeper Krischan Schliemann. Von Beginn an präsentierten sich die Hausherren sehr kompakt und setzten auf schnelle Gegenangriffe, die Lucas Bachmann und Linus Michler jeweils sehenswert zur 2:1 Führung nach dem ersten Viertel nutzten. Nach der Unterbrechung sorgte Peer Kemmerich für einen zwei Tore Vorsprung für den CHTC, ehe in den letzten zwei Minuten des Viertels gleich vier Treffer fielen. Sowohl Jonas Seidemann für den HTCU als auch Krefelds Elias Friedrich, der im direkten Duell mit Mülheim Goalie Lennart Küppers die Nerven behielt, trafen jeweils doppelt, so dass es mit einem 5:3 für die Krefelder in die Kabine ging.

Die sonst so starken Mülheimer Torjäger Timm Herzbruch und Malte Hellwig kamen kaum zur Entfaltung, da sie von der CHTC-Abwehr um Kapitän Linus Michler, der sowohl defensiv als auch im gegnerischen Kreis ein entscheidender Faktor war, bereits bei der Ballannahme gedoppelt wurden und Keeper Krischan Schliemann Klasse hielt.

Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel hochklassig und temporeich. Mülheim erhöhte den Druck, doch Max Sweering, Lucas Bachmann und Peer Kemmerich sorgten mit ihren Treffern, dass das Team von Coach Thilo Stralkowski trotz einem Doppelpack von Timm Herzbruch den 8:6 Erfolg des CHTC nicht mehr gefährden konnte.

Beflügelt von dem Erfolg startete das Team von Matthias Mahn 20 Stunden später gegen BW Köln und ging durch einen Doppelpack von Geburtstagskind Jonathan Ehling und Rückkehrer Janick Eschler früh mit 3:0 in Führung. Bei Köln stand wieder einmal Spielertrainer Jan-Marco Montag im Fokus, der auch das erste Tor für die Domstädter erzielte und den Weg zum 3:3 Pausenstand ebnete. In der zweiten Hälfte legten die Krefelder, denen die Partie gegen Mülheim noch in den Knochen steckten noch einmal an Tempo und Zielstrebigkeit zu und zogen im letzten Abschnitt durch Max Sweering, Timo Kossol und einen weiteren Doppelpack vom starken Jonathan Ehling, der sich somit selbst mit vier Toren beschenkte, auf 7:3 davon.