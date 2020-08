Ohne Gästefans und Alkohol : So plant die Liga die Rückkehr der Fans

Frankfurt Die 36 Profiklubs beschließen das Vorgehen, um wieder Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Nun muss die Politik entscheiden. Die Fans sind insbesondere über einen Punkt alles andere als begeistert.

In den vergangenen Wochen haben sich die professionellen Fußballklubs der Republik so ihre Gedanken gemacht. Zur neuen Saison, so der entschlossene Plan, sollen wieder Fans in die Stadien von Mönchengladbach bis Aue, von Nürnberg bis Kiel dürfen. Doch wie soll das in Zeiten der Corona-Pandemie gelingen? Die 36 in der Deutschen Fußball-Liga organisierten Vereine aus der 1. und 2. Liga haben nun einen Vorschlag gemacht. Die wichtigsten Entscheidungen.