Achtelfinal-Rückspiel der Europa League : Bayer fehlen gegen Glasgow vier Profis - Trainer Bosz warnt

Leverkusen Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers auf mindestens vier Spieler verzichten. Kai Havertz steht Trainer Peter Bosz zur Verfügung.

Im Achtelfinalrückspiel gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) fehlen Trainer Peter Bosz neben den gesperrten Kerem Demirbay und Mitchell Weiser auch Paulinho (Kreuzbandriss) und Nadiem Amiri, der sich wegen eines Corona-Kontaktes im privaten Bereich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben hat. Der Einsatz des angeschlagenen Karim Bellarabi, der nur individuell trainieren konnte, ist fraglich.

Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel im März stehen die Chancen auf den Einzug in die erstmals ausgetragene Europa-League-Endrunde in Nordrhein-Westfalen sehr gut. Trainer Bosz vom erwartet trotz der komfortablen Ausgangslage ein hartes Stück Arbeit. "Wenn einer das bei mir in der Mannschaft sagt, kriegt er Probleme mit mir", entgegnete der 56-Jährige auf die Frage, ob der Viertelfinaleinzug nach dem 3:1 im Hinspiel nur noch Formsache sei: "Das wird absolut nicht so sein. Wir sind noch nicht weiter. Klar haben wir eine gute Ausgangsposition, aber das wird morgen absolut kein leichtes Spiel."