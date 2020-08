DFL veröffentlicht Spielplan : Bayer 04 startet bei den „Wölfen“ in die neue Saison

Leverkusen Bayer Leverkusen startet mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison. Das geht aus dem neuen Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag veröffentlichte.

Nach dem Auftakt beim VfL Wolfsburg (19.-21. September) empfängt Bayer 04 in der ersten Heimpartie am 2. Spieltag den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig in der BayArena. Es folgen zwei weitere Auswärtsspiele: bei Aufsteiger Stuttgart und in Mainz. Das Derby in Köln steigt am 12. Spieltag, der Rekordmeister aus München gastiert wenige Tage vor Weihnachten in der BayArena (13. Spieltag). Alle Partien im Überblick: