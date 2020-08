Mittelfeldspieler von Bayer 04 : Exequiel Palacios lässt aufhorchen

Leverkusens Exequiel Palacios nimmt den Ball gekonnt aus der Luft. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Beim 1:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers hat der argentinische Mittelfeldspieler von Bayer 04 angedeutet, was in ihm steckt. Lob für den 21-Jährigen gab es auch von Trainer Peter Bosz. Am Montag trifft die Werkself auf Inter Mailand.

Für Exequiel Palacios muss es sich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt haben. Seit dem 1. März stand der argentinische Nationalspieler nicht mehr in der Startformation der Werkself. Nach dem Neustart im Mai kam der 21-Jährige lediglich im Pokal-Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken zu einem Kurzeinsatz. Ebenso überraschend wie erfolgreich war nun aber seine Rückkehr in die Startelf. Beim 1:0-Erfolg am Donnerstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers gehörte der Mittelfeldmann auf Anhieb zu den Besten beim Werksklub.

Trainer Peter Bosz lobte den im vergangenen Winter für 17 Millionen Euro von River Plate unters Bayer-Kreuz gewechselten Mittelfeldspieler nach dessen beherztem Auftritt. „So, wie er jetzt gespielt hat, bin ich sehr zufrieden“, sagte der Niederländer. Bisher konnten die Fans von Bayer 04 aufgrund fehlender Einsatzzeiten nur erahnen, welches Talent im 1,77 Meter großen Profi schlummert. Gegen die Rangers überzeugte er mit einer guten Übersicht, einer hohen Passquote (91 Prozent) und einer leidenschaftlichen Zweikampfführung (75 Prozent gewonnene Duelle). Sein Steilpass auf Kai Havertz, der die Großchance allerdings ungenutzt ließ, war einer der Höhepunkte im ersten Spielabschnitt (22.).

Während sich Bayers anderer Winterzugang, Edmond Tapsoba, gleich einen Stammplatz unter Bosz erarbeiten konnte, wartet Palacios noch auf seinen Durchbruch in Leverkusen. „Manchmal dauert es etwas“, betonte Bosz. „Er kam gleich nach dem Finale der Copa Libertadores zu uns und hat Anschluss gesucht. Das ist nicht so einfach.“ Die Sprache, das Essen – alles sei neu. „Bei einem geht die Umstellung etwas schneller, so wie bei Eddy, bei anderen kann das etwas länger dauern.“

Dass die Partie gegen die Schotten eventuell der Startschuss für eine erfolgreichere Halbserie des Mannes mit der Rückennummer 25 gewesen sein könnte, hoffen nicht nur die Bayer-Fans. „Er ist ein richtig guter Fußballer, der die nötige Aggressivität für das zentrale Mittelfeld mitbringt“, betonte Rolfes unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir müssen ein bisschen Geduld haben.“