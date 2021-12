„Zu viele Gegentore“ : Andrich übt harsche Kritik an Bayers Abwehrverhalten

Freiburg Der SC Freiburg gewinnt 2:1 gegen Bayer Leverkusen und überholt die Werkself auf der Zielgeraden der Hinrunde. Mittelfeldspieler Robert Andrich findet nach der Niederlage klare Worte.

Als Charles Aránguiz kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich für die Werkself erzielte, verzog Gerardo Seoane keine Miene. Vielleicht hatte der Trainer von Bayer Leverkusen zu diesem Zeitpunkt schon geahnt, dass es ungeachtet des Tores mit einer Leistung, wie sie sein Team sie in den ersten 45 Minuten geboten hatte, nicht reichen würde, um den SC Freiburg an diesem Tag zu besiegen. Am Ende jubelten in der Tat ausschließlich die Gastgeber. Die Mannschaft aus dem Breisgau setzte sich dank eines späten Treffers von Kevin Schade mit 2:1 (1:1) gegen die Rheinländer durch. Freiburg überholt Bayer durch den Sieg in der Tabelle und überwintert zum ersten Mal in der Klubgeschichte auf einem Champions-League-Platz, Leverkusen geht als Vierter in die kurze Pause.