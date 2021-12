Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. will neuen Trainer schnell präsentieren

SV Hö.-Nie. will neuen Trainer schnell präsentieren

Kalkar Die abstiegsgefährdete SV Hönnepel-Niedermörmter hat bereits erste Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt. Welche Vorstellungen sie bei der Trainersuche hat.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist zuversichtlich, den Nachfolger für Coach Sven Schützek, der beim abstiegsgefährdeten Fußball-Landesligisten in der vergangenen Woche mit seinem Co-Trainer Gianni Giorri das Handtuch geworfen hat, schnell präsentieren zu können. „Wir haben in den letzten Tagen bereits erste Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt, nachdem sich auch der eine oder andere Trainer bei uns gemeldet hat. Unser Ziel ist es, den neuen Mann noch in diesem Jahr zu verpflichten“, sagt Michael Kröll, Teammanager der SV Hönnepel-Niedermörmter.