Europa League : Bayer 04 erreicht Viertelfinale und fordert nun Inter

Leverkusen Bayer Leverkusen hat problemlos das Viertelfinale der Europa League erreicht. Der Bundesligist gewann am Donnerstag mit 1:0 gegen die Glasgow Rangers und trifft nun beim Finalturnier des Wettbewerbs in Düsseldorf auf Inter Mailand.

147 Tage musste die Werkself warten, um Gewissheit zu haben. Durch das 1:0 (0:0) am Donnerstagabend gegen die Glasgow Rangers steht nun aber fest, dass Bayer Leverkusen ab Montag beim Blitzturnier in Nordrhein-Westfalen weiter um den Europa-League-Titel spielt. Im März hatte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz durch den 3:1-Auswärtssieg in Schottland bereits den Grundstein für den Viertelfinaleinzug gelegt.