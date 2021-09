Erste Hochrechnungen : WDR-Prognose sieht CDU und SPD in NRW gleichauf

WDR-Prognose sieht CDU und SPD in NRW gleichauf

In Nordrhein-Westfalen sind 12,9 Millionen Menschen wahlberechtigt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Nach einer ersten Prognose des WDR liegen CDU und SPD bei der Bundestagswahl gleichauf – beide kommen laut der Hochrechnung auf 27 Prozent der Stimmen.

CDU und SPD liegen bei der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen nach einer ersten WDR-Prognose gleichauf. Beide Parteien können danach mit 27,0 Prozent rechnen. Die Grünen landen laut Prognose bei 16,0 Prozent, die FDP kommt auf 11,5 Prozent. Die AfD erreicht nach dieser Vorhersage 8,0 Prozent, die Linke 3,5 Prozent.

In Nordrhein-Westfalen hat sich eine vergleichbar hohe Wahlbeteiligung wie beim Urnengang 2017 abgezeichnet. Bis 16 Uhr sei in einer stichprobenartigen Umfrage ein Wert von 69 Prozent festgestellt worden, erklärte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Sonntagnachmittag. Bei der vorangegangenen Bundestagswahl 2017 habe der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 68 Prozent gelegen.