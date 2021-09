Bundestagswahl 2021 : CDU bleibt stärkste Kraft im Kreis Kleve

Kreis Kleve Trotz großer Verluste hat Amtsinhaber Stefan Rouenhoff sein Bundestagsmandat verteidigen können, auch bei den Zweitstimmen sind die Christdemokraten vorne. Die SPD landet auf dem zweiten Platz, holt im Kreis Kleve aber mehr Prozentpunkte als die Partei auf Bundesebene.

Die AfD im Kreis Kleve verliert leicht an Zustimmung und landet unter sechs Prozent. Das gilt auch für den Direktkandidaten Gerd Plorin, der ebenfalls schlechter abschneidet als er es noch im Jahr 2017 getan hatte. Auch die Linke im Kreis Kleve verliert und landet am Ende bei 2,79 Prozent. Kandidat Norbert Hayduk aus Geldern bekommt 2,51 Prozent der Stimmen.

Wie viele Abgeordnete der Kreis Kleve nun genau in den Bundestag schicken kann, ist am Wahlabend offen geblieben. Das Rennen ist so knapp, dass zu Redaktionsschluss noch nicht feststand, bis wo die jeweiligen Landeslisten ziehen. Auf der SPD-Landesliste haben Bodo Wißen (Platz 37) und Jörg Lorenz (Platz 66) theoretisch noch eine Chance. Hanneke Hellmann, auf der Landesliste der Freien Wähler vertreten, wird indes wohl nicht in den Bundestag einziehen. Die Freien Wähler scheitern bundesweit offenbar an der Fünf-Prozent-Hürde.