Nachfolgefrage bei der NRW-CDU : Armin Laschet drückt auf die Bremse

Armin Laschet, Kanzlerkandidat der CDU und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, kommt zur Sitzung des Vorstandes der CDU in Nordrhein-Westfalen, um die Ergebnisse der Bundestagswahl zu erörtern. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In einem Tagungshotel in Düsseldorf trifft sich der Landesvorstand der CDU, um über die Zukunft an Rhein und Ruhr zu sprechen. Laschet analysiert ruhig die Wahl und wirbt dann dafür, die Nachfolgefrage erst nach weiteren Gesprächen an diesem Wochenende zu beantworten.