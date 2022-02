Kriminalitätsstatistik in Oberberg : CDU sieht richtige Linie gegen Kriminelle

Jens Nettekoven stellt sich wie sein Mitbewerber Sven Wolf von der SPD am Sonntag, 15. Mai, wieder zur Wahl für den neuen Landtag in Düsseldorf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven ist froh über den Rückgang der Straftaten im oberbergischen Kreis. Gute Polizeiarbeit und der innenpolitische Kurswechsel der christlich geführten NRW-Koalition hätten dazu geführt, sagt er.

Der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven zeigt sich froh über den Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen und auch im Oberbergischen Kreis. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte am Montag die polizeiliche Kriminalstatistik NRW für 2021 veröffentlicht. Mit insgesamt 1,201.472 Delikten sind die Fallzahlen zum sechsten Mal in Folge gesunken. Die Kriminalität ist damit so niedrig wie zuletzt 1985.