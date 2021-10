Training am Mittwoch : So ist die Lage bei Borussia drei Tage vor dem Stuttgart-Spiel

So ist die Lage bei Borussia drei Tage vor dem Stuttgart-Spiel

Training am Mittwoch

Die Borussen trainierten am Mittwoch weiterhin mit einer kleinen Gruppe. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Gezielt kann sich Borussia Mönchengladbach aktuell noch nicht auf den VfB Stuttgart vorbereiten. Nur zehn Feldspieler standen Trainer Adi Hütter am Mittwoch zur Verfügung. Christoph Kramer war wie erwartet nicht dabei.

Mit einem Pfiff trommelte Adi Hütter am Mittwoch seine Trainingsgruppe zusammen. Vorher bekam Keanan Bennetts von seinen Mitspielern jeweils noch einen kleinen Fingerschnips hinter die Ohren verpasst. Der 22-Jährige, der am vergangenen Wochenende eine Torvorlage beim 3:0-Sieg der U23 gegen die Sportfreunde Lotte beisteuerte, hatte da gerade alle seine virtuellen Leben verloren.

Mal zwei, mal drei dieser Leben besitzt jeder der Borussen, die sich vor dem Training gerne in einem kleinen Kreis versammeln, um den Ball hochzuhalten. Die Regeln: Direktes Spiel mit nur einem Ballkontakt, Kopf und Knie sind tabu, der Ball darf nur mit dem Fuß weitergeleitet werden. Und wer am Ende verliert, darf kurz geärgert werden – so geschehen bei Bennetts.